Sony опубликовала новый рекламный ролик

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Компания Sony опубликовала новый тизер флагманского смартфона Sony Xperia 1 IV, который окрестили сногсшибательным из-за слухов о высокой цене и отличной камере.

Sony описывает смартфон как «Новое поколение Xperia для создателей контента». Согласно официальной информации, этот новый флагман совершит прорыв в области фотографии. В очередной раз смартфон сравнивают с с профессиональными камерами с высококачественными объективами. Sony Xperia 1 IV должен предоставить ещё больше возможностей для создателей контента.





Основная камера Xperia 1 IV будет оснащена тремя 48-мегапиксельными датчиками изображения оптического формата 1/1,28 дюйма (размер пикселя составит 1,22 мкм). Основная камера будет оснащена системой оптической стабилизации изображения. Дополнительно будут установлены сверхширокоугольный и телеобъектив.

Xperia 1 IV 5G получит однокристальную систему Snapdragon 8 Gen 1, 6,5-дюймовую панель с соотношением сторон 21 : 9, частотой обновления 120 Гц и разрешением 4K. Экран, вероятно, получит защиту Gorilla Glass Victus и поддержку расширенного динамического диапазона HDR. Ожидается, что телефон будет соответствовать степени защиты IP68. Также ожидается боковой сканер отпечатков пальцев, отдельная кнопка для камеры и 3,5-мм разъем для наушников.

Ранее Sony объявила, что презентация устройства состоится 11 мая.