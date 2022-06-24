Сомнолог Царева рассказала о влиянии мелатонина на организм при бессоннице

По словам врача, при плохом качестве сна нужно обращаться к сомнологу, сделать исследование сна, чтобы найти нарушения, вызвавшие бессонницу или ухудшающие ее. На хроническую бессонницу, в первую очередь, влияет поведение человека в период сна, такое как лежание в кровати без сна, борьба со сном, прием пищи после 19:00, физические нагрузки перед сном, прием кофеина, пояснила специалист.