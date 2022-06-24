Сомнолог Царева рассказала о влиянии мелатонина на организм при бессоннице

Врач, невролог-сомнолог, руководитель сомнологической службы «Унисон» Елена Царева рассказала том, почему препараты с мелатонином в составе могут не помогать при бессоннице.
Как сообщает «Радио 1», людям могут не помогать мелатонины от бессонницы оттого, что данные лекарственные средства применяются для нормализации биоритма, являясь хронотропными. Действие мелатонинов бывает короткое и продолжительное. В РФ есть длительнодействующие препараты, которые без рецепта не отпускают, заметила эксперт.
По словам врача, при плохом качестве сна нужно обращаться к сомнологу, сделать исследование сна, чтобы найти нарушения, вызвавшие бессонницу или ухудшающие ее. На хроническую бессонницу, в первую очередь, влияет поведение человека в период сна, такое как лежание в кровати без сна, борьба со сном, прием пищи после 19:00, физические нагрузки перед сном, прием кофеина, пояснила специалист.
Кроме того, согласно данным мировой статистики, переживания по поводу работы, экономических обстоятельств и здоровья нередко вызывают бессонницу у людей работоспособного возраста, предупредила Царева.