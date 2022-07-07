Соловейчик обозначил барьеры для создания новой станции метро «Зоопарк» в Петербурге

Анонсированная станция «Зоопарк» на зеленой ветке петербургского метрополитена действительно может появиться в будущем, однако этому мешает несколько факторов. Мнение политолога Владимира Соловейчика приводит ФАН.
Главгосэкспертиза ранее одобрила создание в Северной столице станции метро «Зоопарк» на пересечении Комендантского и Шуваловского проспектов. Отложить открытие этого объекта на неопределенный срок способен целый ряд проблем, считает эксперт.
Прежде всего, следует учитывать недостаток финансирования. Во-вторых, эта инициатива может спровоцировать недовольство горожан, проживающих в районах с проблемной транспортной обстановкой. В первую очередь речь идет о станции «Юго-Западная», чье открытие ожидалось уже в этом году, однако сроки снова перенесли.
«Там может быть недовольство местных жителей, тут сомнений нет», — уверен Соловейчик.
В-третьих, добавил политолог, для полноценного открытия станции «Зоопарк» сначала нужно открыть там непосредственно зоопарк.
Анонс строительства станции метро «Зоопарк» на зеленой линии — не более чем декларация о намерениях, заявила ранее общественная активистка из Калининского района Марианна Бакан.