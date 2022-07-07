Соловейчик обозначил барьеры для создания новой станции метро «Зоопарк» в Петербурге

Прежде всего, следует учитывать недостаток финансирования. Во-вторых, эта инициатива может спровоцировать недовольство горожан, проживающих в районах с проблемной транспортной обстановкой. В первую очередь речь идет о станции «Юго-Западная», чье открытие ожидалось уже в этом году, однако сроки снова перенесли.