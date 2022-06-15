Соловьев увидел в словах главы Пентагона Остина намек на «прощание с Украиной»

«В Пентагоне вообще замечательные формулировки: “Мы можем заверить себя в том, что страна под названием Украина сохранится”. Это что из сеанса аутотренинга что ли? Ну это вообще удивительно. Страна под названием Украина. В Киеве хоть поняли, что американские друзья с ними попрощались?» — иронично подчеркнул Соловьев.