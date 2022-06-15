Соловьев увидел в словах главы Пентагона Остина намек на «прощание с Украиной»

Белый дом собирается попрощаться с Киевом. Такой вывод сделал российский журналист и телеведущий Владимир Соловьев.
Телеведущий во время своего политического ток-шоу напомнил, что Запад уже не раз предлагал Киеву уступить часть территорий в ходе российской спецоперации на Украине. Однако последнее заявление главы Пентагона Ллойда Остина больше похоже на «прощание с издевкой», считает журналист.
«В Пентагоне вообще замечательные формулировки: “Мы можем заверить себя в том, что страна под названием Украина сохранится”. Это что из сеанса аутотренинга что ли? Ну это вообще удивительно. Страна под названием Украина. В Киеве хоть поняли, что американские друзья с ними попрощались?» — иронично подчеркнул Соловьев.
Ранее RT информировал, что президент США Джо Байден намерен выделить Киеву дополнительную военную помощь в размере одного миллиарда долларов. Об этом рассказали в Белом доме.