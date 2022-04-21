Соловьев сообщил об освобождении около 107 тысяч квадратных километров территории Украины

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Вооруженные силы России освободили от ВСУ и националистов
более 107 тысяч квадратных километров украинской территории, заявил телеведущий
Владимир Соловьев.
Он отметил, что под контроль ВС РФ перешли территории ЛНР и
ДНР, Запорожская, Херсонская, а также часть Харьковской областей, передает ИА
SM-News. Благодаря этому Киев уже не сможет привлечь население этих
регионов к мобилизации, что также имеет серьезное значение.
«По площади, если смотреть на карту военных действий, по
самым скромным подсчетам — это 107 тысяч квадратных километров территории. Если
сравнивать, то это больше Исландии или чуть меньше Кубы или Болгарии», —
отметил Соловьев.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24
февраля. Отмечается, что Москва намерена добиваться от Киева нейтрального
статуса, денацификации и демилитаризации страны.