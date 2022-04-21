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    Соловьев сообщил об освобождении около 107 тысяч квадратных километров территории Украины

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Соловьев сообщил об освобождении около 107 тысяч квадратных километров территории Украины

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    Federation Council of Russia/via Globallookpress.com

    Вооруженные силы России освободили от ВСУ и националистов
    более 107 тысяч квадратных километров украинской территории, заявил телеведущий
    Владимир Соловьев.

    Он отметил, что под контроль ВС РФ перешли территории ЛНР и
    ДНР, Запорожская, Херсонская, а также часть Харьковской областей, передает ИА
    SM-News    . Благодаря этому Киев уже не сможет привлечь население этих
    регионов к мобилизации, что также имеет серьезное значение.

    «По площади, если смотреть на карту военных действий, по
    самым скромным подсчетам — это 107 тысяч квадратных километров территории. Если
    сравнивать, то это больше Исландии или чуть меньше Кубы или Болгарии», —
    отметил Соловьев.

    Россия начала специальную военную операцию на Украине 24
    февраля. Отмечается, что Москва намерена добиваться от Киева нейтрального
    статуса, денацификации и демилитаризации страны.

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