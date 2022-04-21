Соловьев сообщил об освобождении около 107 тысяч квадратных километров территории Украины

Он отметил, что под контроль ВС РФ перешли территории ЛНР и

ДНР, Запорожская, Херсонская, а также часть Харьковской областей, передает ИА

SM-News. Благодаря этому Киев уже не сможет привлечь население этих

регионов к мобилизации, что также имеет серьезное значение.