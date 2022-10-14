Соловьев расшифровал глубокий смысл жеста Путина с протянутым пальто президенту ОАЭ

«Вашингтон уже открыто угрожает Саудовской Аравии, обвиняя в сговоре с Россией, а мы с удовольствием беседуем с арабским миром. С уважением, пониманием. Очень трогательный момент, когда президент России отдает свое пальто президенту ОАЭ Мухаммеду бен Заиду Аль Нахайяну. Конечно, у него есть теплая одежда, но этот жест имеет очень глубокий смысл. Это такой серьезный жест доверия, определенной близости отношений между странами и руководителями», – сказал телеведущий в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым».