Соловьев расшифровал глубокий смысл жеста Путина с протянутым пальто президенту ОАЭ

Телеведущий Владимир Соловьев заявил, что жест президента Владимира Путина с пальто во время встречи с главой ОАЭ Мухаммедом бен Заиду Аль Нахайяном имеет очень глубокий смысл.
Отметим, что президент России Владимир Путин дал свое пальто главе ОАЭ Мухаммеду бен Заиду Аль Нахайяну на встрече в Санкт-Петербурге ввиду прохладной погоды. Данный жест попал на видео и заинтересовал журналистов.
По словам Соловьева, это был довольно трогательный жест, который показал, что между руководителями двух стран присутствует уважение.
США ради собственной выгоды готовы разругаться со всеми союзниками, но Россия себя ведет по-другому, отметил журналист.
«Вашингтон уже открыто угрожает Саудовской Аравии, обвиняя в сговоре с Россией, а мы с удовольствием беседуем с арабским миром. С уважением, пониманием. Очень трогательный момент, когда президент России отдает свое пальто президенту ОАЭ Мухаммеду бен Заиду Аль Нахайяну. Конечно, у него есть теплая одежда, но этот жест имеет очень глубокий смысл. Это такой серьезный жест доверия, определенной близости отношений между странами и руководителями», – сказал телеведущий в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым».
Ранее сообщалось, что пресс-секретарь российского главы Дмитрий Песков ответил на вопрос журналистов про данный жест внимания и рассказал о судьбе пальто.