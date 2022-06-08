Соловьев публично обратился к Пугачевой после скандального выступления Галкина в Израиле

Телеведущий Владимир Соловьев обратился к супруге шоумена Максима Галкина Алле Пугачевой. Журналист призвал певицу сказать россиянам правду.
Соловьев решил выступить с обращением к Примадонне после концертов ее супруга в Израиле. Журналист заявил, что когда-то юморист был способным артистом, но теперь «пытается пародировать Задорнова». Кроме того, он отметил, что в 2014 году Галкина и Пугачеву не интересовала ситуация, происходящая на Донбассе. Поэтому телеведущий попросил исполнительницу начать говорить поклонникам правду.
«Тогда тебя не мучила совесть, ты не переживал. Ни ты, ни твои дружки, ни Алла Борисовна Пугачева, которая, кстати, наконец-то обещает сказать правду. Я обращаюсь к Алле Борисовне, которую очень уважаю: Алла Борисовна, нельзя угрожать правдой. Потому что подумают, что вы все это время молчали и лгали. Откройте рот и скажите, Алла Борисовна, правду», — заявил журналист в эфире «Соловьев LIVE».
Ранее актриса Мария Шукшина поддержала критику в адрес Максима Галкина после концертов в Израиле. Артистка поделилась в своем Telegram-канале комментарием поклонника на этот счет.