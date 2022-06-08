Соловьев публично обратился к Пугачевой после скандального выступления Галкина в Израиле

«Тогда тебя не мучила совесть, ты не переживал. Ни ты, ни твои дружки, ни Алла Борисовна Пугачева, которая, кстати, наконец-то обещает сказать правду. Я обращаюсь к Алле Борисовне, которую очень уважаю: Алла Борисовна, нельзя угрожать правдой. Потому что подумают, что вы все это время молчали и лгали. Откройте рот и скажите, Алла Борисовна, правду», — заявил журналист в эфире «Соловьев LIVE».