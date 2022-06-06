Соловьев оказал помощь упавшему в обморок итальянскому телеведущему Джилетти

После завершения общения с Захаровой ведущий потерял сознание, но, к счастью, рядом с ним был Соловьев, который оказал необходимую помощь. Затем Джиллети пришел в сознание, и признался, что благодарен российскому журналисту. Их дальнейшая беседа прошла в дружеской обстановке.