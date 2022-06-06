Соловьев оказал помощь упавшему в обморок итальянскому телеведущему Джилетти

Журналист Владимир Соловьев помог итальянскому телеведущему Массимо Джилетти, которому стало плохо во время прямого эфира ток-шоу «Не Арена» на телеканале La 7. Инцидент произошел после интервью, которое дала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
После завершения общения с Захаровой ведущий потерял сознание, но, к счастью, рядом с ним был Соловьев, который оказал необходимую помощь. Затем Джиллети пришел в сознание, и признался, что благодарен российскому журналисту. Их дальнейшая беседа прошла в дружеской обстановке.