Соловьев назвал единственное условие, способное спасти карьеру Урганта на ТВ

Телеведущий подчеркнул, что в ином случае поклонники Урганта и простые телезрители не смогут понять, почему шоумен опять начал появляться в эфире федеральных каналов. Таким образом, Соловьев обозначил единственное условие, которое может спасти карьеру артиста.