Соловьев назвал единственное условие, способное спасти карьеру Урганта на ТВ

Журналист Владимир Соловьев заявил, что раскритиковавший спецоперацию шоумен Иван Ургант должен посетить Донбасс, чтобы вернуть возможность работы на российском телевидении, передает Telegram-канал «РОССИЯ СЕЙЧАС».
Телеведущий подчеркнул, что в ином случае поклонники Урганта и простые телезрители не смогут понять, почему шоумен опять начал появляться в эфире федеральных каналов. Таким образом, Соловьев обозначил единственное условие, которое может спасти карьеру артиста.
Отметим, что что шоу Ивана Урганта перестало выходить на Первом канале сразу после осуждения спецоперации со стороны актера.
Ранее «Народные Новости» сообщали, что Захар Прилепин рассказал о работе Ивана Урганта над новым авторским проектом.