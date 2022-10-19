Солнцев оскорбил Бабкину после визита артистки в Донбасс

Экс-участник «Дома-2», блогер и шоумен Рустам Солнцев грубо обозвал народную артистку РСФСР Надежду Бабкину. Он оскорбил певицу после ее визита в Донбасс.
Исполнительница рассказала журналисту Антону Красовскому, как ее вместе с театром тепло приняли в Донбассе. Солнцев высмеял слова Бабкиной в эфире своего YouTube-шоу «Руся in USA».
«Какая сумасшедшая захочет, чтобы ее ребенок имел дело с Бабкиной и Красовским? Она по-прежнему упырь. Она была упырем и упырем останется. Она упырем-фриком уйдет к праотцам», — заявил шоумен.
Бывший участник телестройки добавил, что, по его мнению, певица не исполнила ни одной приличной композиции. При этом Бабкина могла брать русские песни и петь их в новой обработке, подчеркнул Солнцев.