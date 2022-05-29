Солнечную погоду в Москве сменили ливни и град

Ливни и град останутся в Москве до вечера пятницы, сообщили в пресс-службе департамента по делам ГО, ЧС и пожарной безопасности.
Солнечная погода резко покинула столицу. На смену ей пришли дожди и град. Синоптики предполагают, что непогода сохранится до 18:00 по московскому времени.
Экстренные службы предупредили москвичей и гостей столицы, что возможны сильные порывы ветра. Выходящим на улицу людям они рекомендуют быть осторожными – избегать шатких конструкций и проводов. Водителей спасатели призывают снизить скорость, а также воздержаться от резких маневров и в целом придерживаться безопасной езды.