Солистка «Тутси» Вебер рассказала, что подверглась критике в Сети из-за поддержки Баскова

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Певица Мария Вебер сообщила, что поддержала пост народного артиста России Николая Баскова о ситуации на Украине. После этого на нее обрушилась волна хейта.
Вебер рассказала, что не обозначала свою позицию, а только отметила смайликом пост Баскова. Тогда ей начали писать угрозы и оскорбления, из-за которых она не могла спать.
«Проклинали весь мой род, меня, моего сына. “Гори в аду” — это самое нежное пожелание, которое там было, потом до моего ребенка добрались, стали ему писать это все. Я три дня ходила в шоке, не ела, не спала. Вообще, очень переживала», — рассказала солистка «Тутси» в проекте «Загугли звезду» teleprogramma.pro.
Ранее Басков опубликовал пост в поддержку России и специальной операции на Украине. После выражения своей позиции оперный певец нашел для себя как поддержку, так и получил критику, но от своих слов ни разу не отказался.