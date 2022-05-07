Солистка «Тутси» Вебер рассказала, что подверглась критике в Сети из-за поддержки Баскова

«Проклинали весь мой род, меня, моего сына. “Гори в аду” — это самое нежное пожелание, которое там было, потом до моего ребенка добрались, стали ему писать это все. Я три дня ходила в шоке, не ела, не спала. Вообще, очень переживала», — рассказала солистка «Тутси» в проекте «Загугли звезду» teleprogramma.pro.