Солист The Strokes Касабланкас вступился за канал RT America, раскритиковав цензуру в США

«Возмутительная цензура! Вселенский стыд и позор моему любимому YouTube или тем, кто там заправляет. Они удалили весь контент Джесси Вентуры, Криса Хеджеса и Ли Кэмпа (популярные в США телеведущие. — Прим. ред.) только потому, что те когда-то вели программы на RT. Это были единственные люди, говорящие правду, потому что их уже подвергли цензуре и изгнали со всех продажных мейнстримных каналов типа CNN, FOX и PBS. Зла не хватает», — написал артист в соцсетях.