Солист The Strokes Касабланкас вступился за канал RT America, раскритиковав цензуру в США

Солист популярной американской инди-рок-группы The Strokes Джулиан Касабланкас поддержал телеканал RT America и раскритиковал блокировку аккаунта канала на YouTube.
В марте RT America объявил о прекращении производства контента, продюсерская компания, сотрудничавшая с каналом, объявила об остановке производства и увольнении всех сотрудников в США. Кроме того, видеохостинг YouTube ограничил доступ ко всем каналам RT.
«Возмутительная цензура! Вселенский стыд и позор моему любимому YouTube или тем, кто там заправляет. Они удалили весь контент Джесси Вентуры, Криса Хеджеса и Ли Кэмпа (популярные в США телеведущие. — Прим. ред.) только потому, что те когда-то вели программы на RT. Это были единственные люди, говорящие правду, потому что их уже подвергли цензуре и изгнали со всех продажных мейнстримных каналов типа CNN, FOX и PBS. Зла не хватает», — написал артист в соцсетях.
Касабланкас высказывался в поддержку RT еще в 2018 году, когда давал интервью Rolling Stone. Артист тогда сказал, что телеканал оставался единственным на американском телевидении, где можно ознакомиться с альтернативной точкой зрения на происходящие события.