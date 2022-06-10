Солист Super Collection Orchestra объяснил, как родился новый музыкальный жанр

Фронтмен группы Super Collection Orchestra Ник Брусковский придумал новый музыкальный жанр freepop благодаря мытью посуды. Музыкант подробно рассказал, как пришел к созданию нового стиля.
У певца менялись предпочтения и вместе с тем и желания в музыке. Тогда и встал вопрос о жанре.
По воспоминаниям артиста, он долго размышлял, какой стиль музыки у его команды. И когда мыл посуду, эти терзания не оставляли его в покое.
«Мне было нужно что-то придумать, а мытье посуды просто помогло в этом. Голова в этот момент очень хорошо соображает. Слово freepop само выскочило. Выскочило и оказалось очень удачным и еще и никем не использованным. Короче, судьба!» — рассказал артист в беседе с Peterburg2.ru.
Super Collection Orchestra состоит из трех музыкантов — Ника Брусковского, Даниила Лыпко и Андрея Квачева. Коллектив в ближайшие дни даст концерт на фестивале «Стереолето» в Петербурге.