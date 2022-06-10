Солист Super Collection Orchestra объяснил, как родился новый музыкальный жанр

«Мне было нужно что-то придумать, а мытье посуды просто помогло в этом. Голова в этот момент очень хорошо соображает. Слово freepop само выскочило. Выскочило и оказалось очень удачным и еще и никем не использованным. Короче, судьба!» — рассказал артист в беседе с Peterburg2.ru.