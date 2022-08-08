Солист Limp Bizkit Фред Дерст женился в четвертый раз

Фред Дерст

Солист группы Limp Bizkit Фред Дерст женился в четвертый раз. Об этом сообщает издание TMZ со ссылкой на документы, оказавшиеся в распоряжении журналистов.

Церемония прошла в Лос-Анджелесе, а супругой музыканта стала женщина по имени Арлес. После свадьбы она взяла фамилию Дерста. О новой супруге Дерста практически ничего не известно, с шоу-бизнесом она, по данным журналистов, не связана. Когда именно состоялась свадьба, неизвестно. До свадьбы Фред Дерст и Арлес состояли в отношениях несколько месяцев.

В мае пара оказалась в центре внимания: во время выступления в Пенсильвании Дерст пригласил возлюбленную на танец.

В 2019 году Фред Дерст развелся с женой, украинской визажисткой Ксенией Березяевой, с которой был вместе семь лет. Причина развода пары осталась неизвестной.

Впервые музыкант женился в 1990 году на Рэйчел Тергесен. Их брак закончился скандалом: супруга нашла себе любовника, с которым Дерст подрался, после чего попал в тюрьму на три года. Второй супругой артиста стала россиянка Эстер Назарова. Пара сыграла свадьбу в Лас-Вегасе, однако их союз продержался всего несколько месяцев.

У музыканта есть двое детей: дочь Адриана от первого брака и сын Даллас от актрисы Дженнифер Тейер, на которой он не был официально женат.