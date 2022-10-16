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Солист группы «Корни» Алексей Кабанов рассказал правду о репутации Сати Казановой

Солист группы «Корни» Алексей Кабанов рассказал правду о репутации Сати Казановой
Global Look Press | Anatoly Lomokhov

Солист российской поп-группы «Корни» Алексей Кабанов рассказал правду о «репутации» певицы и актрисы Сати Казановой.

Музыкант вспомнил, что артистку не хотели брать в жены, поскольку ее репутация была не очень хорошей. Да и ему она изменила, после чего он сделал определенные выводы. Певец отметил, что роман у них был ярким, но кончился скверно.

«Сейчас меня это не задевает, ее тоже не задевает. Мы давно эти вопросы порешали», — рассказал певец в эфире YouTube-шоу «Фабрика» с Яной Чуриковой.

Певица тогда сделала избраннику больно, но сейчас между ними нет недопонимания. Знаменитости забыли былые обиды и научились разговаривать друг с другом по-доброму.

алексей кабанов корни репутация сати казанова
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RusNewsToday24
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