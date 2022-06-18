Солист группы «Динамит» Зудин обвинил продюсера Айзеншписа в смерти Цоя

Певец Илья Зудин считает, что продюсер группы «Кино» может быть причастен к смерти музыканта Виктора Цоя.
Новые подробности о гибели легендарного исполнителя открыли журналисты телеканала «МУЗ-ТВ» для документального фильма «Последняя тайна Цоя». Согласно новым данным, автомобиль «Москвич-2141», на котором Цой разбился в Прибалтике, подарил ему Айзеншпис.
После этого авторы фильма предположили, что продюсер может быть прямо или косвенно причастен к смерти музыканта. Эту версию поддерживает и Зудин, который рассказал о разногласиях между мужчинами, причиной которых стали деньги.
«Есть слух, что смерть Цоя заказал Айзеншпис, якобы они поссорились, не поделили деньги», — заявил лидер музыкальной группы «Динамит».
Официально Айзеншпис не причастен к инциденту. Как пишет «Царьград», он был далеко и о смерти Цоя узнал из газет. Кроме того, у продюсера были планы на знаменитость в будущем.
Стоит отметить, что после смерти Цоя многие начали высказывать свои версии относительно трагедии. Так, по утверждению авторов документального фильма «Цой. Высокая в небе звезда», в момент гибели певец решил переставить в своем магнитофоне кассету группы «Новые композиторы», и тем самым отвлекся от дороги.