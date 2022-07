Соленые огурцы под капроновой крышкой

Что делать, когда летом огурцов много, а на маринование, кипячение и стерилизацию банок просто банально не остается уже сил? Делюсь с вами рецептом огурцов на зиму. Холодный способ засолки очень простой и быстрый, а огурчики получаются вкуснейшими и хрустящими.

Так огурцы под капроновой крышкой заготавливала моя бабушка. Почему-то в деревне этот способ пользовался особой популярностью после бочки, конечно же. Я не могла дождаться зимы, чтобы наконец-то насладиться хрустящим огурчиком с отварной картошкой. Поэтому уже в ноябре банка торжественно открывалась.

Как засолить огурцы под капроновой крышкой

Ингредиенты (в расчете на одну литровую банку — увеличивайте количество ингредиентов пропорционально):

500-600 грамм огурцов;

1-2 крупных зубчика чеснока;

2 веточки укропа с зонтиками;

листья и зелень — я беру то, что в данный момент под рукой: листья хрена, смородины или вишни, виноградные листья;

3-5 лавровых листочков;

3-5 лавровых листочков; перец горошком — у меня смесь перцев разных видов (черный, красный, белый, душистый);

маленький стручок перца чили (если любите пикантность).

Для рассола понадобится (тоже в расчете на одну литровую банку):

1 литр воды;

2-3 ст. л. соли (около 50-60 г).

Пошаговое приготовление соленых огурцов

Подготовьте литровые банки. При желании их можно все-таки простерилизовать, но я всего лишь мою их тщательно в горячей воде с пищевой содой. Чтобы соленые огурцы на зиму получились хрустящими, их можно замочить в холодной воде на час-два. Перец, чеснок и всю зелень тщательно промыть. Приготовьте рассол. В холодную (не кипяченую, но лучше брать питьевую бутилированную) воду всыпаем соль, хорошо перемешиваем и даем отстояться 10-15 минут. На дно банки выкладываем листья, укроп, лавровый лист, чеснок, перец чили, перец горошком. Сверху выкладываем огурцы, при этом им даже не нужно обрезать кончики. Заливаем рассолом под самую крышку, стараясь оставить минимум пустого места с воздухом. Капроновые крышки тщательно промываем — я, кстати, на каждый год покупаю новые, чтобы быть уверенной в их плотности. Накрываем банку крышками и сразу же отправляем в холодное место. В идеале это может быть кладовка, в которой постоянно холодно. Но я, если закладываю немного банок, отправляю их в холодильник.

Огурцы будут готовы к употреблению примерно через 2 месяца. Помните, что их нельзя ставить в теплое место, а только в холод. Тогда вы получите отменные соленые огурцы без уксуса, без стерилизации, хрустящие и максимально свежие!

The post Соленые огурцы под капроновой крышкой appeared first on Со Вкусом.