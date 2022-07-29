Соленые огурцы под капроновой крышкой

Что делать, когда летом огурцов много, а на маринование, кипячение и стерилизацию банок просто банально не остается уже сил? Делюсь с вами рецептом огурцов на зиму. Холодный способ засолки очень простой и быстрый, а огурчики получаются вкуснейшими и хрустящими.
Так огурцы под капроновой крышкой заготавливала моя бабушка. Почему-то в деревне этот способ пользовался особой популярностью после бочки, конечно же. Я не могла дождаться зимы, чтобы наконец-то насладиться хрустящим огурчиком с отварной картошкой. Поэтому уже в ноябре банка торжественно открывалась.
Как засолить огурцы под капроновой крышкой
Ингредиенты (в расчете на одну литровую банку — увеличивайте количество ингредиентов пропорционально):
- 500-600 грамм огурцов;
- 1-2 крупных зубчика чеснока;
- 2 веточки укропа с зонтиками;
- листья и зелень — я беру то, что в данный момент под рукой: листья хрена, смородины или вишни, виноградные листья;
3-5 лавровых листочков;
- перец горошком — у меня смесь перцев разных видов (черный, красный, белый, душистый);
маленький стручок перца чили (если любите пикантность).
Для рассола понадобится (тоже в расчете на одну литровую банку):
- 1 литр воды;
- 2-3 ст. л. соли (около 50-60 г).
Пошаговое приготовление соленых огурцов
- Подготовьте литровые банки. При желании их можно все-таки простерилизовать, но я всего лишь мою их тщательно в горячей воде с пищевой содой.
- Чтобы соленые огурцы на зиму получились хрустящими, их можно замочить в холодной воде на час-два. Перец, чеснок и всю зелень тщательно промыть.
- Приготовьте рассол. В холодную (не кипяченую, но лучше брать питьевую бутилированную) воду всыпаем соль, хорошо перемешиваем и даем отстояться 10-15 минут.
- На дно банки выкладываем листья, укроп, лавровый лист, чеснок, перец чили, перец горошком.
- Сверху выкладываем огурцы, при этом им даже не нужно обрезать кончики.
- Заливаем рассолом под самую крышку, стараясь оставить минимум пустого места с воздухом.
- Капроновые крышки тщательно промываем — я, кстати, на каждый год покупаю новые, чтобы быть уверенной в их плотности.
- Накрываем банку крышками и сразу же отправляем в холодное место. В идеале это может быть кладовка, в которой постоянно холодно. Но я, если закладываю немного банок, отправляю их в холодильник.
Огурцы будут готовы к употреблению примерно через 2 месяца. Помните, что их нельзя ставить в теплое место, а только в холод. Тогда вы получите отменные соленые огурцы без уксуса, без стерилизации, хрустящие и максимально свежие!
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