Солдаты ВСУ украли у многодетной семьи из Боровского всех поросят и две машины

У Рязанцевых пятеро детей. Однако это не помешало украинским военным забрать для своих нужд свиней и прицеп. Кроме того, ВСУшники любили «играть» с местными детьми: наставляли на них оружие и в шутку произносили «пух-пух», добавили соседи Рязанцевых.