Жители села Боровское в Луганской Народной Республике рассказали российским журналистам об ужасах жизни под обстрелами ВСУ.
По словам сельчан, украинские националисты украли у многодетной семьи всех поросят, две машины и прицеп. И даже не давали похоронить тело свекрови.
«Девятого марта умерла моя свекровь. И только 23 марта мы украли ее, чтобы схоронить. Ползком крали, потому что обстреливали украинские военные, нам не давали ее забрать», — пожаловалась жительница Боровского Татьяна Рязанцева в беседе с РИА Новости.
У Рязанцевых пятеро детей. Однако это не помешало украинским военным забрать для своих нужд свиней и прицеп. Кроме того, ВСУшники любили «играть» с местными детьми: наставляли на них оружие и в шутку произносили «пух-пух», добавили соседи Рязанцевых.
Сейчас жители Боровского очень рады приходу российских военнослужащих. Они долго ждали Россию, поэтому сейчас говорят: «Спасибо, что вы пришли».
Россия продолжает спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. На такой вынужденный шаг Москва пошла ради защиты жителей Донбасса от киевской агрессии.