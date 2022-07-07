Военные ВСУ, располагающиеся в Артемовске и Славянске заявили о своем недоверии к местному населению, которое сопротивляются, когда националисты пытаются устраивать в жилых домах огневые точки, передает «Военное обозрение».
По информации источника, представительница нацбата Украины Наталья Онищук назвала жителей Донбасса «не нашими (не украинскими) людьми».
«Они выбегают из домов и кричат нам. Они смотрят на нас исподлобья», — высказалась она.
Другие военные ВСУ также пожаловались на то, что не смогли найти общий язык с местными жителями. Об этом написал в личной соцсети один из украинских военнослужащих.
«Когда нам пришлось отступить, что мы слышали от местных жителей в свой адрес? Они радовались тому, что мы уходим», — посетовал националист.
Напомним, утром четверга, 24 февраля, Россия по приказу президента Владимира Путина приступила к реализации специальной операции в связи со сложившимися обстоятельствами — руководство народных республик Донбасса попросило у РФ помощи в условиях эскалации конфликта со стороны ВСУ.
Ранее Министерство обороны России неоднократно подчеркивало, что при выполнении спецоперации удары наносятся только по военным объектам Украины, мирному населению ничего не угрожает.
Однако фейки от Украины и Европы являются частью информационной войны, поэтому появляются с завидной частотой. Многие из них уже были разоблачены. Минобороны сообщило, что в ходе спецоперации все средства ПВО украинской армии подавлены, инфраструктура авиационных баз ВСУ полностью выведена из строя, несмотря на информационный шум.