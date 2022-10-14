Солдаты США жалуются на гарнитуры Microsoft HoloLens, но генералы считают, что испытания в целом идут успешно

Похоже, гарнитура дополненной реальности Microsoft HoloLens не понравилась военным США.





Согласно появившейся в Сети информации, солдаты, тестирующие гарнитуры, жалуются на различные физические проблемы, усложняющие выполнение заданий. В частности, речь идёт о головной боли, тошноте и усталости глаз. На данный момент принятие технологии военными остаётся на низком уровне.

Более того, некоторые солдаты и вовсе считают, что таким устройствам в армии не место.

Устройства убили бы нас

В данном случае солдат имел в виду световое излучение от гарнитуры, которое может выдать позиции военных врагу. Правда, пока солдаты жалуются, генералы отчитываются об успешных в целом испытаниях.

Результаты указывают на то, что программа достигла успеха по большинству критериев оценки армии. Однако результаты также выявили области, в которых HoloLens не оправдал ожиданий и нуждается в дополнительных улучшениях, которыми будет заниматься армия

генерал Кристофер Шнайдер (Christopher Schneider)

Microsoft в своё время заполучила ряд контрактов на поставку HoloLens армии США на десятки миллиардов долларов. Поставки, судя по всему, начались в сентябре, так что сейчас речь идёт лишь о первых этапах испытаний.