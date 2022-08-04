Солдаты подразделения 58-й бригады ВСУ дезертировали в Сумскую область

Часть военнослужащих 58-й мотопехотной бригады ВСУ дезертировала с передовой и вернулась домой – в город Конотоп Сумской области.
Напомним, что 58-я мотопехотная бригада ВСУ имени гетмана Ивана Выговского считалась одной из наиболее боеспособных в ВСУ. Она была сформирована в 2015 году и принимала участие в боевых действиях в Донбассе. С 2016 года бригада дислоцируется в городе Конотоп Сумской области.
После начала специальной военной операции Вооруженных сил РФ по демилитаризации и денацификации Украины 58-я бригада ВСУ была пополнена резервистами, которые не имеют должной дисциплины и боевой подготовки.