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Солдаты подразделения 58-й бригады ВСУ дезертировали в Сумскую область

Солдаты подразделения 58-й бригады ВСУ дезертировали в Сумскую область
Gilles Bader/Keystone Press Agency

Часть военнослужащих 58-й мотопехотной бригады ВСУ дезертировала с передовой и вернулась домой – в город Конотоп Сумской области.

Напомним, что 58-я мотопехотная бригада ВСУ имени гетмана Ивана Выговского считалась одной из наиболее боеспособных в ВСУ. Она была сформирована в 2015 году и принимала участие в боевых действиях в Донбассе. С 2016 года бригада дислоцируется в городе Конотоп Сумской области.

После начала специальной военной операции Вооруженных сил РФ по демилитаризации и денацификации Украины 58-я бригада ВСУ была пополнена резервистами, которые не имеют должной дисциплины и боевой подготовки.

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RusNewsToday24
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