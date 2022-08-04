Солдаты подразделения 58-й бригады ВСУ дезертировали в Сумскую область

Напомним, что 58-я мотопехотная бригада ВСУ имени гетмана Ивана Выговского считалась одной из наиболее боеспособных в ВСУ. Она была сформирована в 2015 году и принимала участие в боевых действиях в Донбассе. С 2016 года бригада дислоцируется в городе Конотоп Сумской области.