Солдаты обезвреживают украинские «Лепестки» в центре ночного Донецка

Военнослужащие приступили к обезвреживанию мин «Лепесток», которыми армия Украины забросала центр Донецка. Кадры из столицы Донецкой Народной Республики передает корреспондент РИА Новости.
Накануне ВСУ выпустили по самому сердцу Донецка реактивный кассетный снаряд с противопехотными минами ПФМ-1 «Лепесток». Подобные снаряды представляют собой простейший противопехотный боеприпас минимальных размеров.
В условиях ночного времени суток заниматься разминированием «Лепестков», как отмечают военные, крайне сложно. В Сети также появлялись кадры, как машины местных жителей наезжали на мины, в результате чего происходила детонация и колеса подрывались.