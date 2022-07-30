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Солдаты обезвреживают украинские «Лепестки» в центре ночного Донецка

Солдаты обезвреживают украинские «Лепестки» в центре ночного Донецка
globallookpress/Komsomolskaya Pravda

Военнослужащие приступили к обезвреживанию мин «Лепесток», которыми армия Украины забросала центр Донецка. Кадры из столицы Донецкой Народной Республики передает корреспондент РИА Новости.

Накануне ВСУ выпустили по самому сердцу Донецка реактивный кассетный снаряд с противопехотными минами ПФМ-1 «Лепесток». Подобные снаряды представляют собой простейший противопехотный боеприпас минимальных размеров.

В условиях ночного времени суток заниматься разминированием «Лепестков», как отмечают военные, крайне сложно. В Сети также появлялись кадры, как машины местных жителей наезжали на мины, в результате чего происходила детонация и колеса подрывались.

Донбасс Донецк лднр мина лепесток
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RusNewsToday24
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