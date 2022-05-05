Солдаты ЛНР нашли на позициях ВСУ в Рубежном «боевые наркотики»

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Бойцы Народной милиции ЛНР обнаружили на позициях украинских военных в Рубежном «боевые наркотики». Об этом сообщил один из республиканских военных с позывным «Циркач».
По его словам, психотропные препараты, которые употребляют боевики, делают из них «универсальных солдат». «Циркач» уточнил, что подобные вещества не один раз находили в окопах ВСУ.
«Это “БАС” — боевое анестезирующее средство, которым украинские военные пользуются. И неоднократно наши бойцы, в частности я, сталкивались с тем, что они с безумными глазами, безумными словами даже на танки бросались с автоматом», — рассказал военнослужащий Народной милиции ЛНР.
Военный не исключает, что это те самые препараты, которые созданы в биолабораториях США на Украине. Эти вещества притупляют боль, усталость и страх.