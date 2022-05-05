Солдаты ЛНР нашли на позициях ВСУ в Рубежном «боевые наркотики»

«Это “БАС” — боевое анестезирующее средство, которым украинские военные пользуются. И неоднократно наши бойцы, в частности я, сталкивались с тем, что они с безумными глазами, безумными словами даже на танки бросались с автоматом», — рассказал военнослужащий Народной милиции ЛНР.