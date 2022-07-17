Солдаты ДНР провели испытания нового оружия по борьбе с БЛА: эксклюзивный репортаж «Народных Новостей»

Представленный на испытаниях образец отличается от аналогов не только эффективностью, но и небольшим весом и габаритами. Данные характеристики играют большую роль при выполнении армейских задач, где бойцам приходится нести на себе дополнительно оружие и боеприпасы. Конструкторы смогли объединить три антенны в одном корпусе, снизив таким образом размеры.