Солдаты ДНР провели испытания нового оружия по борьбе с БЛА: эксклюзивный репортаж «Народных Новостей»

Волонтеры, занимающиеся снабжением союзных войск, а также российские производители электронных устройств встретились с солдатами армии ДНР на одном из полигонов республики с целью проведения испытаний комплексов подавления беспилотных летательных аппаратов (БЛА). Специальный корреспондент «Народных Новостей» сделал эксклюзивные кадры с места событий.
Противодроновое ружье, как его называют военные, является переносным устройством, которое подавляет три основных сигнала управления беспилотными аппаратами: навигацию, видео и управление.
Достаточно навести антенну в сторону обнаруженного БЛА и нажать кнопку. При зоне поражения более 30 градусов необходимости прицеливаться нет, как при работе со стрелковым оружием.
Представленный на испытаниях образец отличается от аналогов не только эффективностью, но и небольшим весом и габаритами. Данные характеристики играют большую роль при выполнении армейских задач, где бойцам приходится нести на себе дополнительно оружие и боеприпасы. Конструкторы смогли объединить три антенны в одном корпусе, снизив таким образом размеры.
Испытания проводили обстоятельно, с четырьмя видами часто используемых во время боевых действий коптеров, которыми управлял опытный оператор. Несмотря на серьезность устройств, испытатели дронов одержали уверенную победу.
Стоит ожидать, что в скором времени средства борьбы с дронами массово будут поступать на вооружение и спасут множество жизней российских солдат.
Кроме того, идет работа над средствами обнаружения, которые позволят засекать вражеские беспилотники и наводить на них расчеты ПВО.