Солдат ВСУ заявил, что командование лишает его сослуживцев 80% зарплаты за употребление наркотиков

Солдат 92-й бригады Вооруженных сил Украины рассказал о дополнительном источнике доходов командования ВСУ.
По словам военнослужащего, украинские командиры не выгоняют солдат из армии за употребление запрещенных веществ, они их наказывают финансово, лишая 80% заработной платы.
«Например, ты должен получить 10 тысяч гривен, а получаешь две. Остальное либо отдашь им на руки, либо спишут и вообще эти деньги тебе на карточку не поступают», — сообщил военный.
По его словам, командиры ВСУ не увольняют солдат только из-за личной финансовой выгоды. Военнослужащий рассказал, что также употреблял запрещенные вещества, но не отметил, распространялось ли на него финансовое наказание.