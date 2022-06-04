Солдат ВСУ возмутило присутствие девушки-депутата от «Слуги народа» в военном штабе

Украинские военные возмущены присутствием депутата от партии «Слуга народа» Марьяны Безуглой в штабе ВСУ. Об этом написали местные СМИ со ссылкой на журналистку Янину Соколову.
Согласно полученной информации, политик прибыла на восток страны от лица офиса президента Владимира Зеленского. Кроме того, она принимает участие в командовании войск в Северодонецке. СМИ также привели комментарий журналистки, которая опубликовала фотографию.
«Кто будет нести ответственность за последствия указаний этой дамы на фронте?» – задалась вопросом представитель СМИ.
Соответствующую информацию подтвердил главред одного из украинских изданий Юрий Бутусов. По его словам, «старших начальников» оторвали от текущей работы и отправили в штаб к депутату.