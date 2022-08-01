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Солдат ВСУ открыто признал, что жители Артемовска ждут поднятия российского флага над городом

Солдат ВСУ открыто признал, что жители Артемовска ждут поднятия российского флага над городом
Федеральное агентство новостей

Население города Артемовска в северной части ДНР считает украинскую армию оккупантами, заявил журналистам один из военнослужащих ВСУ.

По его словам, горожане активно сотрудничают с российскими военными, публикуют в социальных сетях координаты опорных пунктов ВСУ и раскрывают расположение украинской техники.

«Они ждут, когда над городом поднимут российский триколор», — констатировал солдат.

Ранее в украинском генштабе признали, что ВС РФ добились определенных успехов в ходе наступления у Авдеевки в ДНР.

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