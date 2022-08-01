Солдат ВСУ открыто признал, что жители Артемовска ждут поднятия российского флага над городом

Население города Артемовска в северной части ДНР считает украинскую армию оккупантами, заявил журналистам один из военнослужащих ВСУ.
По его словам, горожане активно сотрудничают с российскими военными, публикуют в социальных сетях координаты опорных пунктов ВСУ и раскрывают расположение украинской техники.
«Они ждут, когда над городом поднимут российский триколор», — констатировал солдат.
Ранее в украинском генштабе признали, что ВС РФ добились определенных успехов в ходе наступления у Авдеевки в ДНР.