Ранее в украинском генштабе признали, что ВС РФ добились определенных успехов в ходе наступления у Авдеевки в ДНР.

По его словам, горожане активно сотрудничают с российскими военными, публикуют в социальных сетях координаты опорных пунктов ВСУ и раскрывают расположение украинской техники.

Население города Артемовска в северной части ДНР считает украинскую армию оккупантами, заявил журналистам один из военнослужащих ВСУ.