Командование ВСУ отправило под Попасную случайных людей, не обеспечив их боеприпасами.
По словам 26-летнего Константина Немировского, его призвали в начале марта во Львове в 80-ю десантно-штурмовую бригаду. В начале мая они были переброшены на восток, в Славянск. Солдаты ждали какого-то прорыва и должны были прикрывать своих. Однако в итоге они оказались у Попасной, за которую шли ожесточённые бои.
«Нам приказали занять позиции, отстреливаться и ждать, когда нас поменяют. Про нас забыли, боеприпасы кончались и было принято решение сдаться в плен», – пояснил военнопленный в беседе с Народной милицией ЛНР.
Мужчина заявил, что ни о чем не жалеет, поскольку ему удалось сохранить свое здоровье и жизнь.
Во время штурма в Попасной в плен сдались сотни украинских военнослужащих, среди которых были не только профессиональные бойцы, но и совершенно неподготовленные люди, которые совсем недавно получили повестку. Командование приказало им стоять до конца, не обеспечив провизией и боеприпасами.
Успешный штурм Попасной обеспечили бойцы «ЧВК Вагнера», сообщают источники. Именно они взяли на себя всю тяжесть городских боев. После взятия города российская группировка продолжила движение на север.