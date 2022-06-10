Солдат ВСУ назвал причины, по которым военнослужащие сдаются в плен под Попасной

По словам 26-летнего Константина Немировского, его призвали в начале марта во Львове в 80-ю десантно-штурмовую бригаду. В начале мая они были переброшены на восток, в Славянск. Солдаты ждали какого-то прорыва и должны были прикрывать своих. Однако в итоге они оказались у Попасной, за которую шли ожесточённые бои.