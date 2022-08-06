Сократим карбоновый след: российские ученые создали новую биоразлагаемую упаковку

«Арабиногалактан, введенный в синтетические полимеры, придает им свойство биоразлагаемости. Вещество «открывает двери» микробам, которые находятся в почве, для того, чтобы они «проходили» в пластик и способствовали его разложению», — рассказал профессор Высшей школы технологии и энергетики СПбГУПТД Эдуард Аким, один из авторов разработки.