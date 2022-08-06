Сократим карбоновый след: российские ученые создали новую биоразлагаемую упаковку

Ученые Санкт-Петербургского государственного университета промышленных технологий и дизайна (СПбГУПТД) совместно с институтами РАН (ИХФ РАН, ИВС РАН) создали новую технологию, благодаря которой возможно создание экологичной биоразлагаемой упаковки: в основу разработки легли исследования особого вещества — арабиногалактана.
Как выяснили ученые, арабиногалактан способствует разложению синтетических полимеров. Это свойство решили использовать в создании особой пищевой упаковки. Будучи выкинутой, такая упаковка будет разлагаться без ущерба окружающей среде. Такая разработка позволит сократить карбоновый след и приблизит переход РФ к низкоуглеродной экономике.
«Арабиногалактан, введенный в синтетические полимеры, придает им свойство биоразлагаемости. Вещество «открывает двери» микробам, которые находятся в почве, для того, чтобы они «проходили» в пластик и способствовали его разложению», — рассказал профессор Высшей школы технологии и энергетики СПбГУПТД Эдуард Аким, один из авторов разработки.
В основе лежит биорефайнинг лиственницы – технология переработки древесины, благодаря которой ученые сумели извлечь арабиногалактан. Вещество затем вводится в синтетически полимер, который потом используется в производстве упаковки.
«Полимерная крошка засыпается в специальную машину — экструдер, где пластик нагревается и переходит в другое фазовое состояние, становится текучим. Далее слой наносится на бумагу. Нанесенное покрытие выполняет также защитную и влагостойкую функцию упаковки», — добавила заведующая лабораторией физико-механических методов исследования композиционных материалов СПбГУПТД Ольга Ерохина.
Разработка входит в стратегический проект СПбГУПТД «Создание новых видов биоразлагаемой упаковки», который осуществляется в рамках реализации программы «Приоритет 2030».