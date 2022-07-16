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Сокращение поставок СПГ лишает ЕС альтернативы газу из России

Сокращение поставок СПГ лишает ЕС альтернативы газу из России
pxhere.com/PD

Альтернативным источником для европейской энергетики мог стать СПГ, поставляемый из Соединенных Штатов. Однако его экспорт резко снизился из-за аварии на техасском заводе Freeport LNG, сообщил РИА Новости консультант Vygon Consulting Иван Тимонин.

Экономике Евросоюза грозит серьезный кризис из-за последствий энергодефицита. Страны региона хотят отказаться от поставок из России, однако не способны найти решение, которое бы позволило это сделать.

«Всего в первом полугодии 2022 года в Европу было направлено 65 млн тонн СПГ, из них 9 млн тонн — в июне. Некоторого снижения — в пределах 150 тысяч тонн — можно ожидать по итогам июля за счет выбытия завода Freeport, который успел направить в Европу сопоставимые объемы за первую половину прошлого месяца», — уточнил Тимонин.

ЕС ранее утвердил пакет санкций, предусматривающий постепенный отказ от российской нефти, однако некоторые государства отказались его поддерживать.

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RusNewsToday24
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