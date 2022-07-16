Сокращение поставок СПГ лишает ЕС альтернативы газу из России

«Всего в первом полугодии 2022 года в Европу было направлено 65 млн тонн СПГ, из них 9 млн тонн — в июне. Некоторого снижения — в пределах 150 тысяч тонн — можно ожидать по итогам июля за счет выбытия завода Freeport, который успел направить в Европу сопоставимые объемы за первую половину прошлого месяца», — уточнил Тимонин.