Сок, несущий смерть: категорически нельзя пить даже домашний!

Ученые из университета провинции Юго-Западного Онтарио (Канада) опубликовали новое исследование, согласно которому 43 медикамента в сочетании с грейпфрутовым соком могут вызвать серьезные проблемы для здоровья. В 2008 году в этом списке значилось лишь 17 препаратов, однако теперь выяснилось, что риск осложнений значительно выше.

«Вероятность летального исхода может быть небольшой, однако не стоит недооценивать риски, — объясняет один из авторов статьи профессор Дэвид Бейли. — Врачи должны знать и сообщать своим пациентам, что ряд новых препаратов может отрицательно влиять на здоровье».

В соке грейпфрута содержатся фуранокумарины, которые мешают нормальному растворению препаратов и повышают токсичность лекарств, а также влияют на их воздействие на организм.

Это, в свою очередь, может привести к передозировке или более серьезным побочным эффектам. В частности, могут начаться проблемы с сердцем, почечная недостаточность, разрушение мышц, трудности с дыханием и даже возникновение тромбов.

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