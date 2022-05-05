Союзные силы подошли к промзоне на западе Попасной

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Российские силы взяли под контроль почти весь юг Попасной и продолжают успешное наступление несмотря на сопротивление ВСУ.
Сейчас союзные подразделения ведут бои за район школы №1 и многоэтажную застройку Мироновской улицы. Также российские силы намереваются взять под контроль Путевую машинную станцию (ПМС), занятие которой будет означать утрату подразделениями ВСУ всей территории Попасной южнее железной дороги, пишет ФАН.
Известно, что за бахмутской магистралью находится мощный укрепрайон, состоящий из городов сообщений между опорными пунктами и инженерных укреплений. Все это позволяет ВСУ вести оборону под натиском наступления российских подразделений. Однако нет повода сомневаться в том, что наступающие силы способны зачищать укрепрайоны, как это было в Богуславском.
Также бои продолжаются в частном секторе на севере города. Российские силы продвигаются в сторону Попаснянского вагоноремонтного завода, где сконцентрированы подразделения противника. Здесь организована устойчивая эшелонированная оборона с огневыми точками. Сообщается о многочисленных случаях привлечения к наведению огня гражданских, выдающих себя за гуманитарных работников, якобы занимающихся эвакуацией мирных жителей.
Несмотря на то, что часть сил ВСУ была переброшена в Попасную из треугольника Лисичанск — Северодонецк — Рубежное, украинские подразделения продолжают испытывать нехватку кадров. Спешно мобилизованные резервисты прибывают в Попасную, чтобы перекрыть потери 24-ой львовской механизированной бригады. Однако они регулярно сдаются в плен мелкими группами.
Аналитики уверены, что освобождение Попасной — это вопрос времени, поскольку в операции участвуют наиболее подготовленные подразделения. Бои в условиях городской застройки лежит на операторах «ЧВК Вагнера».
Потеря населенного пункта будет означать для ВСУ вскрытие всей обороны в Донбассе, что является важнейшей частью второго этапа российской спецоперации.