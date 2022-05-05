Союзные силы подошли к промзоне на западе Попасной

Известно, что за бахмутской магистралью находится мощный укрепрайон, состоящий из городов сообщений между опорными пунктами и инженерных укреплений. Все это позволяет ВСУ вести оборону под натиском наступления российских подразделений. Однако нет повода сомневаться в том, что наступающие силы способны зачищать укрепрайоны, как это было в Богуславском.