На переговорах в Турции были намечены серьезные сдвиги. Однако совсем скоро после этого украинская сторона изменила свою позицию, выбрав наиболее воинственный путь решения вопросов. Ожидаемо, такая риторика привела к тому, что весь прогресс был практически аннулирован. Аналитики Sohu уверены, что за этим стоят США: итоги переговоров их не устроили, Киеву была дана команда саботировать их.