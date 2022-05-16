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Итоги переговоров между российской и украинской делегациями, прошедших в Турции, испугала президента Владимира Зеленского. Подробности сообщает китайский портал Sohu, передает издание «ПолитРоссия».
Зеленский обратился к президенту США Джо Байдену, попросив признать Россию на официальном уровне «страной, спонсирующей терроризм». Такие действия, подчеркивают аналитики, не помогает переговорам, а только усугубляет ситуацию, накаляя ее. США же используют кризис на Украине для продвижения главной идеи — расширения НАТО на восток.
На переговорах в Турции были намечены серьезные сдвиги. Однако совсем скоро после этого украинская сторона изменила свою позицию, выбрав наиболее воинственный путь решения вопросов. Ожидаемо, такая риторика привела к тому, что весь прогресс был практически аннулирован. Аналитики Sohu уверены, что за этим стоят США: итоги переговоров их не устроили, Киеву была дана команда саботировать их.
«После столь долгих переговоров казалось, что вот-вот будут решаться какие-то проблемы. Однако в США это вызвало негативную реакцию, что испугало Зеленского, который сразу передумал двигаться к миру. Похоже, что страной управляет не Зеленский, потому что его действия обесценивают жизни украинцев», — подчеркивается в статье.