Sohu: встреча с подлодками ВМФ РФ опозорила британский флот в Северном море

Подлодка «Северодвинск» является одной из самых опасных военных субмарин в мире, напомнили авторы Sohu, да и «Вепрь» не менее грозная. Все что смог противопоставить Лондон отлично вооруженным и малозаметным подводным лодкам ВМФ РФ — один единственный корабль, и это говорит о том, что от Британии как от морской державы практически ничего не осталось.