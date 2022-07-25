Авторы китайского портала Sohu пришли к выводу, что маневры российского военного флота в Северном море опозорили служащих британского ВМС.
Британский флот веками считался одним из лучших в мире, еще со времен эпохи великих географических открытий. Однако сегодня он не может похвастаться своим былым величием и мощью. Как рассказали авторы Sohu, недавняя встреча британских моряков с российскими подлодками в Северном море наглядно это доказывает.
Некоторое время назад британский корабль HMS Portland в Северном море проследил за следованием двух российских подводных лодок — «Северодвинск» и «Вепрь». Субмарины направлялись в Санкт-Петербург для участия в Дне ВМФ, по ходу следования несколько раз всплывали. Отслеживание вполне обычных действий подводных лодок в британской прессе попытались преподнесли как нечто героическое, однако сделать это не получилось. Кроме того, Британия только подтвердила свой позор.
«Две российские атомные подводные лодки приблизились к Британским островам, а Королевский флот оказался настолько беспомощен, что смог отправить им навстречу всего один корабль. Империя, которая некогда обладала самым сильным военным флотом в мире, ушла в закат», — цитирует «ПолитРоссия» китайских обозревателей.
Подлодка «Северодвинск» является одной из самых опасных военных субмарин в мире, напомнили авторы Sohu, да и «Вепрь» не менее грозная. Все что смог противопоставить Лондон отлично вооруженным и малозаметным подводным лодкам ВМФ РФ — один единственный корабль, и это говорит о том, что от Британии как от морской державы практически ничего не осталось.