Sohu: вопрос журналиста о России ввел в ступор представителя Белого дома Кирби

Представитель Белого дома буквально остолбенел от вопроса одного из корреспондентов о России. Об этом сообщили обозреватели Sohu.
По информации «ПолитРоссии», координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби связал спрос КНР на российскую нефть с укреплением отношений между Москвой и Пекином. После жесткой критики китайской позиции у американского политика поинтересовались отношением США к аналогичной ситуации в Индии.
«Представитель Белого дома впал в оцепенение, после того, как его спросили о России», — описали необычную реакцию политика авторы издания.
Вопрос журналиста о Москве ввел в ступор представителя Белого дома. Прошло несколько секунд перед тем, как Джону Кирби удалось прийти в себя и заверить СМИ в уважительном отношении Вашингтона к решению Нью-Дели.
Таким образом политические аналитики Sohu уличили Соединенные Штаты в ведении политики двойных стандартов, которую страна в очередной раз не постеснялась продемонстрировать мировому сообществу.