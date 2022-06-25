Sohu: вопрос журналиста о России ввел в ступор представителя Белого дома Кирби

По информации «ПолитРоссии», координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби связал спрос КНР на российскую нефть с укреплением отношений между Москвой и Пекином. После жесткой критики китайской позиции у американского политика поинтересовались отношением США к аналогичной ситуации в Индии.