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Sohu: вопрос журналиста о России ввел в ступор представителя Белого дома Кирби

Sohu: вопрос журналиста о России ввел в ступор представителя Белого дома Кирби
globallookpress.com/Richard B. Levine/imago stock&people

Представитель Белого дома буквально остолбенел от вопроса одного из корреспондентов о России. Об этом сообщили обозреватели Sohu.

По информации «ПолитРоссии», координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби связал спрос КНР на российскую нефть с укреплением отношений между Москвой и Пекином. После жесткой критики китайской позиции у американского политика поинтересовались отношением США к аналогичной ситуации в Индии.

globallookpress.com/Lisa Ferdinando/Dod
globallookpress.com/Lisa Ferdinando/Dod

«Представитель Белого дома впал в оцепенение, после того, как его спросили о России», — описали необычную реакцию политика авторы издания. 

Вопрос журналиста о Москве ввел в ступор представителя Белого дома. Прошло несколько секунд перед тем, как Джону Кирби удалось прийти в себя и заверить СМИ в уважительном отношении Вашингтона к решению Нью-Дели.

Таким образом политические аналитики Sohu уличили Соединенные Штаты в ведении политики двойных стандартов, которую страна в очередной раз не постеснялась продемонстрировать мировому сообществу.

sohu белый дом Индия кирби Китай нефть Россия США
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