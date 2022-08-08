Sohu: Великобритания первая не выдержала экономическую войну с Россией

Журналисты отметили, что сблизиться с Москвой в условиях нехватки газа пытается и Берлин. Сейчас по трубопроводу «Северный поток – 1» Германия получает российское топливо в очень скромных объемах. Об изменении ситуации также свидетельствует то, что власти ФРГ регулярно задерживают поставки оружия для ВСУ и предупреждают об исчерпании ресурсов для помощи Украине.