Великобритания стала первой страной, не выдержавшей экономической войны с РФ и запустившей процесс отмены санкций против Москвы, считает китайское издание Sohu, пересказ статьи которого публикует «ПолитРоссия».
По мнению авторов, многие западные государства уже начали осознавать опасность антироссийских санкций. К этому выводу их привели дефицит ресурсов, поступавших из России, растущая инфляция и опасения по поводу приближения зимы.
На этом фоне в начале августа Лондон ослабил ограничения против Москвы в сфере страхования авиаотрасли, а также заявил о намерении отложить запрет на страхование российской нефти. Китайские эксперты полагают, что страны Евросоюза в скором времени последуют примеру Великобритании.
«Нынешние ограничения Европы не смогли остановить экспорт нефти из России и навредить ее авиации. Похоже, Британия вступила на путь отмены всех антироссийских санкций. После этого все больше стран Европы будут объявлять об отмене некоторых ограничений в отношении России, формируя волну компромисса», — уверены в Sohu.
Журналисты отметили, что сблизиться с Москвой в условиях нехватки газа пытается и Берлин. Сейчас по трубопроводу «Северный поток – 1» Германия получает российское топливо в очень скромных объемах. Об изменении ситуации также свидетельствует то, что власти ФРГ регулярно задерживают поставки оружия для ВСУ и предупреждают об исчерпании ресурсов для помощи Украине.
Между тем немецкий канцлер Олаф Шольц исключил возможность использования «Северного потока – 2» даже в случае сложной ситуации в осенне-зимний период. О его позиции рассказал официальный представитель кабмина Штеффен Хебештрайт, пишет «ФедералПресс».