Многие западные страны начали осознавать опасность санкций против России. Первыми на путь отмены рестрикций встала Великобритания, пишут аналитики китайского портала Sohu.
Европа погрузилась энергетический хаос после введения санкций. Первой не выдержала Великобритания. Лондон ослабил ограничения против Москвы в сфере страхования авиаотрасли. Не исключено, что следом за Соединенным Королевством последуют другие государства, пишет «ПолитРоссия».
«Нынешние ограничения Европы не смогли остановить экспорт нефти из России и навредить ее авиации. Похоже, Великобритания вступила на путь отмены всех антироссийских санкций. После этого все больше стран Европы будут объявлять об отмене некоторых ограничений в отношении России, формируя волну компромисса», — говорится в статье.
На фоне нехватки газа Германия тоже пытается наладить контакт с Россией. Берлин начал задерживать поставки помощи и вооружения для украинской армии, заявляя о нехватке ресурсов.