Sohu: Великобритания начала процесс по отказу от антироссийских санкций

«Нынешние ограничения Европы не смогли остановить экспорт нефти из России и навредить ее авиации. Похоже, Великобритания вступила на путь отмены всех антироссийских санкций. После этого все больше стран Европы будут объявлять об отмене некоторых ограничений в отношении России, формируя волну компромисса», — говорится в статье.