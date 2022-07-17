Sohu: у российских истребителей есть все шансы вытеснить США с оружейного рынка Африки

Обозреватели китайского издания Sohu в своем материале пишут, что одной из крупнейших стран-покупательниц российской авиапродукции является Алжир, передает «ПолитРоссия». На вооружении военно-воздушных сил этой страны уже стоят самолеты Су-30, Миг-29 и Су-24, а в будущем Алжир может быть заинтересован в покупке истребителей пятого поколения Су-57 и Су-75.