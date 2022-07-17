Sohu: у российских истребителей есть все шансы вытеснить США с оружейного рынка Африки

Истребители российского производства уверенно завоевывают оружейный рынок Африки, вытесняя оттуда самолеты США. Об этом сообщают аналитики из Китая.
Обозреватели китайского издания Sohu в своем материале пишут, что одной из крупнейших стран-покупательниц российской авиапродукции является Алжир, передает «ПолитРоссия». На вооружении военно-воздушных сил этой страны уже стоят самолеты Су-30, Миг-29 и Су-24, а в будущем Алжир может быть заинтересован в покупке истребителей пятого поколения Су-57 и Су-75.
«Россия продает оружие без каких-либо политических условий, в отличие от США. Главное, чтобы российская военная промышленность своевременно выполняла зарубежные заказы в контексте украинского кризиса», — отметили эксперты.
В настоящий момент позиции Москвы и Вашингтона на рынке оружия Африки примерно одинаковы, однако в будущем у РФ есть все шансы вытеснить из него американцев, уверены авторы.