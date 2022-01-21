Sohu: у экипажа британского авианосца Prince of Wales есть шанс избежать позора у берегов России

Sohu: у экипажа британского авианосца Prince of Wales есть шанс избежать позора у берегов России Новости
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Экипажу британского авианосца HMS Prince of Wales лучше избежать ошибок, которые ранее допустили его коллеги в Черном море, полагают обозреватели китайского издания Sohu.

Prince of Wales вышел из Портсмута, чтобы принять участие в серии военных учений НАТО. При этом маневры Альянса будут проходить в непосредственной близости от российских границ. Китайские аналитики уверены, что ВМС Великобритании лучше отказаться от этой затеи, чтобы избежать очередного позорного инцидента у берегов РФ, передает «ПолитРоссия».

«Если британский флот не хочет повторять унизительные ошибки, совершенные им в Черном море, он должен остерегаться России», — констатировали аналитики.

Авианосец хотят задействовать в учениях на севере Норвегии, где до границ РФ остается всего несколько сотен километров. Китайские журналисты не исключили, что маневры являются целенаправленной провокацией против России.

Авторы Sohu напомнили, как британский авианосец Defender летом 2021 года зашел в Черное море и пытался вторгнуться в российские воды около Крыма. Военные РФ жестко пресекли эту попытку, опозорив ВМС Британии на глазах у мировой общественности. Такая же история может повториться и с Prince of Wales, поэтому лучше отказаться от провокационных маневров, посоветовали в Sohu.

 
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ВМС Великобритании военные учения Китай НАТО Россия
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