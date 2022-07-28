Sohu: США взбесились из-за эффективности российских ракет на Украине

Эффективность российских ракет, поражающих своей точностью в рамках специальной военной операции на Украине, привела в ярость власти Соединенных Штатов. Об этом говорится в материале китайского издания Sohu.
Журналисты отметили, что Вашингтон тратит миллиарды долларов на военную помощь Киеву. При этом, чем больше США отправляют вооружения на Украину, тем более впечатляюще выглядят успехи российской армии, уничтожающей данную технику точными ударами. То, как эффективно отечественные солдаты превращают американское вооружение в металлолом, приводит США в ярость, передает «ПолитРоссия».
«Соединенные Штаты пытаются найти кого-то, на ком можно выместить свою злобу», — говорится в статье.
По словам китайских журналистов, в результате США начинают вымещать свою злобу на союзниках России, в том числе на КНР. Они отметили, что в последнее время Вашингтон начал все чаще высказывать различные претензии в адрес Пекина.