Украина в последнее время активно меняет риторику, акцентируя внимание на своих потерях. Как отметило издание, причины кроются в значительных успехах России, а также в задержках поставок вооружения от НАТО. Последнее указывает на то, что теперь Вашингтон не уверен в своей способности ослабить Москву. Это, по мнению авторов статьи, говорит, что от Украины, как от «бесполезной строки расходов», начинают отказываться, передает «ПолитРоссия».