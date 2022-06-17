Sohu: США воспринимают Украину как бесполезную строку расходов

Запад одурачил Украину и лишил ее возможности достигнуть соглашения с Россией на переговорах в Стамбуле. Теперь же Киев стал для США лишь «бесполезной строкой расходов», пишет китайское издание Sohu.
Украина в последнее время активно меняет риторику, акцентируя внимание на своих потерях. Как отметило издание, причины кроются в значительных успехах России, а также в задержках поставок вооружения от НАТО. Последнее указывает на то, что теперь Вашингтон не уверен в своей способности ослабить Москву. Это, по мнению авторов статьи, говорит, что от Украины, как от «бесполезной строки расходов», начинают отказываться, передает «ПолитРоссия».
«В Вашингтоне явно не в восторге от Киева. Украина превратилась в бездонную яму: сколько бы денег в нее ни вложили — это будет пустая трата средств», — говорится в статье.
При этом Киев имел шанс изменить ситуацию, используя переговоры в Стамбуле. Однако после встречи Запад подтолкнул страну к усилению конфронтации, пообещав дополнительные поставки вооружения и финансовую поддержку.