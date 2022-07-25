Sohu: США рискуют лишиться Аляски при попытке усилить санкции против России

США рискуют лишиться Аляски при попытке усилить санкции против России, считают авторы китайской газеты Sohu.
Аналитики указали, что отношения России и США и так сложно было назвать идеальными, а после начала спецоперации на Украине они накалились до предела. Белый дом мечтает с помощью санкционного давления обанкротить Россию и истощить ее экономику. Однако Москва может совершить контрнаступление, в результате которого Соединенные Штаты Америки рискуют потерять Аляску, пишет «ПолитРоссия».
«Конечно, Россия не позволит Соединенным Штатам делать все, что они хотят. Москва готова к контрмерам. Недавно председатель Государственной думы вдруг заявил, что России есть что отдать — например, Аляску», — пишет китайское издание.
Авторы статьи обратили внимание, что США никогда не вступали в прямой военный конфликт с СССР или Россией. Но если Вашингтон пойдет на крайние меры, Россия может более чем достойно ответить.