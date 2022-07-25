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Sohu: США рискуют лишиться Аляски при попытке усилить санкции против России

Sohu: США рискуют лишиться Аляски при попытке усилить санкции против России
Федеральное агентство новостей

США рискуют лишиться Аляски при попытке усилить санкции против России, считают авторы китайской газеты Sohu.

Аналитики указали, что отношения России и США и так сложно было назвать идеальными, а после начала спецоперации на Украине они накалились до предела. Белый дом мечтает с помощью санкционного давления обанкротить Россию и истощить ее экономику. Однако Москва может совершить контрнаступление, в результате которого Соединенные Штаты Америки рискуют потерять Аляску, пишет «ПолитРоссия».

«Конечно, Россия не позволит Соединенным Штатам делать все, что они хотят. Москва готова к контрмерам. Недавно председатель Государственной думы вдруг заявил, что России есть что отдать — например, Аляску», — пишет китайское издание.

Авторы статьи обратили внимание, что США никогда не вступали в прямой военный конфликт с СССР или Россией. Но если Вашингтон пойдет на крайние меры, Россия может более чем достойно ответить.

sohu аляска Россия США
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