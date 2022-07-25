Sohu: США рискуют лишиться Аляски при попытке усилить санкции против России

Аналитики указали, что отношения России и США и так сложно было назвать идеальными, а после начала спецоперации на Украине они накалились до предела. Белый дом мечтает с помощью санкционного давления обанкротить Россию и истощить ее экономику. Однако Москва может совершить контрнаступление, в результате которого Соединенные Штаты Америки рискуют потерять Аляску, пишет «ПолитРоссия».