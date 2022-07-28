Sohu: США резко сменили свою риторику насчет будущего Украины

Со дня старта спецоперации на Украине США и их союзники не переставали оказывать помощь Киеву и призывать к этому другие государства. Однако недавно риторика Запада в данном вопросе изменилась. США начали выступать за как можно скорейшее завершение украинского кризиса. При этом страны допускают значительные уступки в пользу Москвы, передает «ПолитРоссия».