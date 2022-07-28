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Sohu: США резко сменили свою риторику насчет будущего Украины

Sohu: США резко сменили свою риторику насчет будущего Украины
globallookpress.com/Britta Pedersen/dpa

Правительство Соединенных Штатов неожиданно сменило свой курс по Украине, начав делать России определенные намеки. Об этом говорится в материале издания Sohu.

Со дня старта спецоперации на Украине США и их союзники не переставали оказывать помощь Киеву и призывать к этому другие государства. Однако недавно риторика Запада в данном вопросе изменилась. США начали выступать за как можно скорейшее завершение украинского кризиса. При этом страны допускают значительные уступки в пользу Москвы, передает «ПолитРоссия».

«США и европейские страны объединили свои усилия, чтобы организовать сдерживание России и ввели против нее санкции. Однако эти меры не сработали, вместо урона РФ они спровоцировали крупнейший за последние четыре десятилетия энергетический кризис», — говорится в статье.

Западные государства осознали, насколько губительны последствия украинского кризиса для них самих. В итоге США и их союзники «единодушно сделали шаг назад».

Запад санкции США Украина украинский кризис
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