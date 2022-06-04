Sohu: США из страха перед Россией использовали Данию для поставок ракет Harpoon Украине

Власти Соединенных Штатов побоялись напрямую передать противокорабельные ракеты Harpoon Украине из-за непредсказуемой реакции России. Об этом пишут обозреватели китайского издания Sohu.
По словам авторов публикации, Вашингтон опасается перестараться с поставками вооружения Киеву и разозлить Москву, поэтому администрация президента США Джо Байдена решила схитрить, передает «ПолитРоссия». Именно поэтому Соединенные Штаты решили использовать Данию в качестве посредника, чтобы проверить реакцию РФ.
«Хотя США и являются мощной военной державой, Россия не уступает им по силе, поэтому Штаты не смеют напрямую противостоять РФ. В таком ситуации было решено: пусть сначала Дания поставит немного ракет, а Белый дом в это время понаблюдает за реакцией Путина», — отмечают китайские обозреватели.
Известно, что Москва все-таки ответила на поставки Киеву американских противокорабельных ракет Harpoon, объявив о завершении цикла испытаний гиперзвуковой ракеты «Циркон» — совершенно нового оружия, которое полностью готово к эксплуатации, заключили в Sohu.