Sohu: США из страха перед Россией использовали Данию для поставок ракет Harpoon Украине

«Хотя США и являются мощной военной державой, Россия не уступает им по силе, поэтому Штаты не смеют напрямую противостоять РФ. В таком ситуации было решено: пусть сначала Дания поставит немного ракет, а Белый дом в это время понаблюдает за реакцией Путина», — отмечают китайские обозреватели.