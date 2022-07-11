Sohu: слова посла РФ Денисова о Совбезе ООН вызвали бурную реакцию у руководства Японии

Японские власти вышли из себя после смелых заявлений посла России в КНР Андрея Денисова на пленарной сессии Форума глобального мира ООН. Об этом сообщили обозреватели Sohu.
По мнению российского дипломата, Совет безопасности ООН трансформировался «в площадку для продвижения пропаганды» Запада. На этом фоне Денисов предложил увеличить количество участников Совбеза за счет Африки, Азии и Латинской Америки, передала «ПолитРоссия».
При этом посол отметил, что РФ поддерживает членство Индии и Бразилии в СБ ООН и выступает против включения Германии и Японии в его состав. Журналисты Sohu раскрыли, почему у Токио «отвисла челюсть» от подобных предложений Москвы.
«После слов Денисова японские власти, должно быть, «подпрыгнули от гнева». Сменяющие друг друга кабинеты министров Японии давно хотят получить членство в Совбезе ООН, и предложение РФ противоречит их планам», — объяснили авторы Sohu.
Ранее первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что президенту Украины Владимиру Зеленскому не удалось разжечь антироссийскую дискуссию на прошедшем заседании Совбеза ООН. Информацию передали корреспонденты RT.