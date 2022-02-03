Sohu: Шойгу проигнорировал отчаянные попытки Пентагона привлечь к себе внимание

Sohu: Шойгу проигнорировал отчаянные попытки Пентагона привлечь к себе внимание Новости
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Попытки Пентагона привлечь к себе внимание Москвы выпадами из-за российско-белорусских маневров не увенчались успехом, пишет Sohu.

Аналитики китайского издания, материал которых приводит «ПолитРоссия», обратили внимание на выступление спикера американского минобороны Джона Кирби. Чиновник во время брифинга «метал молнии» из-за учений «Союзная решимость — 2022». По мнению экспертов, действия Москвы и Минска заставили Пентагон «полыхать», но куда больше авторов статьи впечатлила реакция на истерику министра обороны РФ Сергея Шойгу.

Глава российского военного ведомства просто проигнорировал отчаянные попытки Пентагона привлечь к себе внимание. Он сдержанно провел селекторное совещание, по факту сообщая информацию о предстоящих маневрах и развитии Вооруженных сил РФ.

«Шойгу полностью проигнорировал суету Соединенных Штатов и не устраивал истерик, как пресс-секретарь Министерства обороны США. Он просто шел в своем собственном темпе», — констатировали в Sohu.

Учения «Союзная решимость — 2022» пройдут в рамках масштабной проверки сил реагирования Союзного государства. Ранее российская сторона передала иностранным атташе информацию о маневрах в рамках добровольной транспарентности.

 
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