Sohu: российский Су-57 преподнес неприятный сюрприз американским военным

Авторы китайского издания в материале про военную технику подробно рассказали о возможностях российского Су-57. По словам обозревателей, этот самолет-невидимку часто сравнивают с американским F-22, хотя российский истребитель имеет ряд преимуществ: короткая взлетно-посадочная дистанция, сверхзвук на крейсерской скорости и великолепная маневренность.