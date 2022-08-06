Sohu: российский Су-57 преподнес неприятный сюрприз американским военным

Обозреватели китайского портала Sohu рассказали, что российский истребитель пятого поколения Су-57 — одна из лучших боевых машин, что имеются в распоряжении ВКС РФ, и США зря недооценивает ее возможности.
Авторы китайского издания в материале про военную технику подробно рассказали о возможностях российского Су-57. По словам обозревателей, этот самолет-невидимку часто сравнивают с американским F-22, хотя российский истребитель имеет ряд преимуществ: короткая взлетно-посадочная дистанция, сверхзвук на крейсерской скорости и великолепная маневренность.
«Американские военные и эксперты полагают, что Су-57 уступает F-22 по стелс-параметрам. Однако они зря недооценивают российский истребитель, ведь его боевая мощь просто превосходна», — цитируют авторы «ПолитРоссии» китайских аналитиков.
Су-57 обладает отличными ударными возможностями, способными преподнести неприятный сюрприз любому противнику: истребитель может одновременно атаковать до восьми целей на расстоянии в 40 километров, причем удары могу наноситься как по воздушным, так и по наземным объектам.
«Специально для этого истребителя российские инженеры разработали более десятка новых видов оружия и различных ракет. Конструкторы применили уникальные технологии при создании этой машины», — подчеркнули обозреватели Sohu.