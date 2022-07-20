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Sohu: российская АПЛ «Белгород» способна взломать любой рубеж обороны США

Sohu: российская АПЛ «Белгород» способна взломать любой рубеж обороны США
MOD Russia/via Globallookpress.com

Атомная подводная лодка «Белгород» поможет России сломать линию обороны США, пишет китайское издание Sohu.

Корабль является носителем нового вида оружия — беспилотного подводного аппарата «Посейдон». Это большая торпеда с силовой установкой и ядерной боевой частью. Скорость боевой системы может превышать 100 километров в час, она может преодолевать большие расстояния и долго находиться под водой. В свою очередь, торпеда угрожает прибрежным территориям противника и его авианосным группам.

«”Посейдон” имеет фактически неограниченный радиус действия, он с легкостью может пересечь океан и достигнуть любой точки на нашей планете, граничащей с морем. Это оружия является огромной проблемой для США», — переводит «ПолитРоссия» слова издания.

Эксперты отмечают, что «Посейдон» может подойти к береговой линии США абсолютно незаметно для американских военных.

апл белгород посейдон Россия США
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