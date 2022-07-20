Sohu: российская АПЛ «Белгород» способна взломать любой рубеж обороны США

Корабль является носителем нового вида оружия — беспилотного подводного аппарата «Посейдон». Это большая торпеда с силовой установкой и ядерной боевой частью. Скорость боевой системы может превышать 100 километров в час, она может преодолевать большие расстояния и долго находиться под водой. В свою очередь, торпеда угрожает прибрежным территориям противника и его авианосным группам.