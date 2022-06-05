Sohu: Россия неожиданно для всего мира возродила уникальную технологию 30-летней давности, обыграв США

«Каждая из этих двух разработок может считаться превосходным продуктом мирового авиастроения, однако этого явно недостаточно, чтобы считаться лучшим. Все они проигрывают в сравнении с потрясающими 25 тоннами тяги российского НК-32», — отмечают китайские аналитики.