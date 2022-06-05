Sohu: Россия неожиданно для всего мира возродила уникальную технологию 30-летней давности, обыграв США

Российские инженеры возобновили серийное производство легендарного бомбардировщика Ту-160 «Белый лебедь», использовав технологии, открытые еще 30 лет назад. Успешное и эффективное восстановление этих наработок стало неожиданным шагом для мирового экспертного сообщества, отмечают китайские аналитики в статье для Sohu, передает портал «ПолитРоссия».
К уже известным схемам были добавлены современные новшества — «Белый лебедь» получил улучшенные двигатели НК-32, которые, как подчеркивают эксперты, по части большинства технических характеристик превосходят американские аналоги.
«Нестандартное конструкторское исполнение двигателей НК-32 позволяет добиваться потрясающей тяги на форсаже», — подчеркивается в статье.
В США считаются «гордостью» двигатели F119 и F135, которые устанавливаются на истребителях F-22 и F-35 соответственно, максимальная тяга составляет 18 тонн. В сравнении с российскими разработками они проигрывают.
«Каждая из этих двух разработок может считаться превосходным продуктом мирового авиастроения, однако этого явно недостаточно, чтобы считаться лучшим. Все они проигрывают в сравнении с потрясающими 25 тоннами тяги российского НК-32», — отмечают китайские аналитики.